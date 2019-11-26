Путин призвал менять ситуацию с оттоком молодёжи из регионов

Российский лидер подчеркнул, что это необходимо для пространственного развития страны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо менять ситуацию с оттоком молодёжи из родных регионов в большие города. Своим мнением он поделился в ходе всероссийского форума "ПроеКТОриЯ".

По словам главы государства, для изменения сложившейся тенденции региональные и местные власти "должны работать как следует". Он отметил, что отток происходит по множеству причин.

— Мы должны сделать всё, чтобы ситуацию поменять, и сделать так, чтобы люди учились, получали профессию [там], где они живут, и смогли бы в этой профессии себя реализовать в своих городах, посёлках, небольших городах РФ, — добавил глава государства.

Он подчеркнул, что это необходимо для пространственного развития страны.

Напомним, форум профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" проходит в Ярославле. Ранее Лайф сообщал, что Путин пообщался с участниками мероприятия в режиме телемоста и рассказал, как выбрать профессию. Он также признался, кем хотел стать в юности.