Посольство РФ осудило планы пражских властей установить памятник власовцам

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Фото © Wikipedia

Посольство России в Праге прокомментировало инициативу установки памятника Русской освободительной армии (РОА) генерала Власова в Праге.

— В случае установки памятника власовцам в районе Прага-Ржепорые это стало бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года, говорится в сообщении в "Фейсбуке".

В посольстве также напомнили, что действия власовцев квалифицируются как участие в совершённых нацистами преступлениях.

Русская освободительная армия — антисоветское вооружённое формирование под командованием генерала Андрея Власова, которое было создано нацистским руководством Третьего рейха. РОА была направлена на восстановление "национального русского государства".

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