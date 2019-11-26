Посольство РФ осудило планы пражских властей установить памятник власовцам

Посольство России в Праге прокомментировало инициативу установки памятника Русской освободительной армии (РОА) генерала Власова в Праге.

— В случае установки памятника власовцам в районе Прага-Ржепорые это стало бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года, — говорится в сообщении в "Фейсбуке".

В посольстве также напомнили, что действия власовцев квалифицируются как участие в совершённых нацистами преступлениях.

Русская освободительная армия — антисоветское вооружённое формирование под командованием генерала Андрея Власова, которое было создано нацистским руководством Третьего рейха. РОА была направлена на восстановление "национального русского государства".