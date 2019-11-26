В Крыму осудили мужчину, который 18 лет избивал жену и насиловал дочек

Сам злоумышленник при этом считает себя всего лишь слишком требовательным семьянином.

Мужчина, который с 2000 года издевался над женой и тремя дочерьми, был осуждён на 15 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Гагаринского районного суда в Севастополе.

— Мужчина останется заключённым под стражу до вступления приговора в законную силу, после чего отправится в колонию строгого режима на 15 лет, по выходу из которой его свобода будет ограничена на один год, — говорится в сообщении.

Отец семейства зачастую сам провоцировал конфликты, в результате которых избивал женщину и девочек не только руками и ногами, но и предметами домашнего обихода. Его не останавливала даже беременность жены — женщина также подвергалась еженедельным побоям.

С 2011 года мужчина стал совершать развратные действия в отношении дочерей, чтобы удовлетворить свои половые потребности.

Его осудили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за истязание несовершеннолетних и беременной женщины, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух малолетних.

Мужчина частично признал обвинение, не посчитав себя виновным в избиении беременной жены и совершении развратных действий над девочками.