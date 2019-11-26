На Урале снегоуборочная машина наехала на 17-летнего подростка

Позже выяснилось, что за рулём транспортного средства находился 35-летний мужчина.

В Екатеринбурге снегоуборочная машина наехала на 17-летнего подростка, в результате он получил компрессионный перелом трёх позвонков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл вечером 25 ноября возле торгового центра. Пострадавшего с места происшествия увезли в больницу. Позже выяснилось, что за рулём транспортного средства находился 35-летний мужчина. Сотрудники прокуратуры разбираются в ситуации.

Портал Е1.ru со ссылкой на ГИБДД сообщает, что юноша шёл в одном направлении с погрузчиком.

Ранее Лайф сообщал о похожем случае, произошедшем в Сургуте, где водитель погрузчика наехал на местную жительницу.