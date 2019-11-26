Зеленский — о разговоре с Путиным: Мы просили вернуть нам всё, но можно и больше

Президенты России и Украины провели телефонные переговоры вечером 25 ноября, они коснулись темы украинских кораблей.

Владимир Зеленский рассказал, как накануне прошёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидер Незалежной заявил, что попросил "вернуть всё, что было" на задержанных в Керченском проливе кораблях.

— Мы довольны, что к нам вернулись наши корабли... Мы обсудили, что нет всего технического оборудования, которое было. Мы проговорили с президентом, чтобы Россия вернула нам всё, что было до этого, но можно и больше. Но хотя бы наше, — сказал Зеленский после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

По его словам, также разговор шёл о договоре по транзиту российского газа. Зеленский назвал этот вопрос приоритетом "не только для Украины", но и для Европы.

Напомним, 18 ноября Москва передала Киеву три задержанных в Керченском проливе корабля, а через два дня они прибыли в Очаков. После этого в ВМС Украины заявили, что россияне украли с кораблей унитазы и плафоны, а также вооружение. В ответ ФСБ показала кадры состояния судов в момент их передачи, а также подписания актов приёма-передачи.