Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином в Петербурге

Президент России Владимир Путин встретится в Санкт-Петербурге с президентом УЕФА Александером Чеферином в среду, 27 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Кроме того, глава государства планирует побеседовать в ходе рабочей поездки в Северную столицу с президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом.

— Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом, — говорится в сообщении.

Также ожидается, что Путин посетит клуб дзюдо "Турбостроитель". Визит приурочен к 50-летию секции советского, а ныне международного вида спортивного единоборства, самбо. В 1969 году её возглавил бывший тренер Путина Анатолий Рахлин. В ходе мероприятия президент планирует пообщаться со спортсменами и ветеранами клуба.