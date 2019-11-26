В школе разгорелся скандал из-за учительницы, которая завязала хвостик подростку

Мама мальчика рассказала, что его хотят поставить на учёт, хотя он не хулиган. Она опасается, что его придётся перевести в другое общеобразовательное учреждение.

В Набережных Челнах учительница во время урока алгебры 21 ноября подошла к одному из учащихся, Вадиму Ч., собрала его волосы в хвост женской резинкой и заставила подростка сидеть два урока в таком виде. Возмущённые "насильственными действиями" родители обратились в прокуратуру.

Мама мальчика Гульфия рассказала Лайфу, что у её сына от природы пышные, вьющиеся волосы, и классный руководитель на них неоднократно жаловался.

— 19 ноября у нас собрание было, мой муж ходил. Он сказал, что раз ей так сильно не нравится причёска, то мы в выходные его подстрижём. Волосы у него очень длинные, они от природы просто очень пышные и вьющиеся, её, наверное, раздражает, — добавила она.

По её словам, в минувший четверг учительница сначала бросила резинку на стол, но ребёнок намёка не понял. После этого женщина подошла и собрала его волосы в хвост. Мама мальчика отметила, что он не жаловался на инцидент и думал, что подобное "в порядке вещей".

Она добавила, что 15-летний сын дружит с одноклассниками и его никто не дразнит, однако Гульфия считает, что у подростка депрессия. Родители пытались обсудить ситуацию с учителем, но та якобы бросила трубку, заявив, что её рабочий день кончился. Тогда супруги обратились с жалобой к директору. Тот ответил, что вопрос будет рассмотрен в течение 30 дней, хотя родителям "хватило бы разговора с педагогом". Позже им пришло уведомление о комиссии.

— Вчера всех детей вызывали к директору, чтобы они подписали бумагу, что сын сам был не против, если он взял эту резинку в руки... Мы написали заявление в прокуратуру, потому что его хотят уже поставить на учёт, — отметила она.

Женщина утверждает, что её сын не хулиган и увлекается программированием. По её мнению, роль могло сыграть и то, что семья не любит сдавать деньги на школьные нужды. Гульфия беспокоится, что в худшем случае сына придётся переводить в другое общеобразовательное учреждение.

Начальник Управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны Рустем Хузин рассказал Лайфу, что учительница дала мальчику резинку, чтобы тот смог читать записи с доски и конспектировать материал.

— Ученик ответил, что не может это сделать самостоятельно, и учительница помогла ученику. 23 ноября родители принесли жалобу на действия учителя, — заявил он.

Проведённое в школе служебное расследование показало, что учитель превысил свои полномочия, так как подобное обращение недопустимо. На женщину наложили дисциплинарное взыскание. После инцидента в школе также провели совещание с педагогическим коллективом.