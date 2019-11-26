Енот неделю гуляет по вентиляции дома и ходит в гости к воркутинцам — видео

В дикой природе в Республике Коми эти животные не распространены, так что, скорее всего, зверёк домашний и просто сбежал от хозяина.

Енот уже неделю гуляет по вентиляции дома в Воркуте и периодически заглядывает к людям в гости. Один из таких моментов жильцы запечатлели на видео, рассказывает БНК.

Первое время местные жители думали, что в вытяжке застрял голубь, и были немало удивлены появлению полосатого зверька.

Выбраться енот пока не может. Люди подкармливают животное и пока не вызывают никаких служб, надеясь самостоятельно помочь пушистому соседу.

Ещё один сбежавший енот был недавно найден на складе с алкоголем в Приамурье.