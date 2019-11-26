Путин обсудил с Миллером и Новаком взаимодействие с Украиной в сфере энергетики

Президент России Владимир Путин провёл встречу с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

— Обсуждалась готовность энергетического комплекса страны к работе в зимний период. Отдельно рассматривались вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики, — говорится в сообщении Кремля.

Новак отметил, что на сегодняшний день все регионы приступили к отопительному сезону, а также подготовлено 50 резервных источников энергии.

Напомним, ранее на Украине заявили о "стопроцентном" риске прекращения транзита газа. По словам главы украинского Минэнерго, Незалежная делает всё, что только возможно, для заключения нового соглашения с российской стороной.