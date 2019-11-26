В Царицыно из пруда выловили китаянку — любительницу селфи

Её доставили на поисково-спасательную станцию, где укутали в согревающие покрывала и напоили горячим чаем.

В Царицыно из пруда вытащили туристку из Китая, которая провалилась под лёд во время селфи.

Спасатели заметили толпу людей у пирса со сфинксами, оказалось, что в пруду тонет женщина.

— Добежав до пирса, спасатель подал тонущей спасательное средство —конец Александрова. Женщина ухватилась за него, и спасатель смог подтянуть её к берегу и вытащить из воды, — говорится в сообщении Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Пострадавшей оказалась гражданка КНР 1983 года рождения. Как пояснил гид, сопровождавший группу туристов, женщина решила сделать селфи, вышла на тонкую ледяную корку и тут же провалилась.

В госпитализации женщина не нуждалась и покинула парк в сопровождении гида.