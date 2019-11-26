Путин рассказал о своём разговоре с Зеленским

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время его прошедшего по телефону разговора с коллегой из Украины Владимиром Зеленским они обсудили взаимоотношения государств в сфере энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины. В основном он был посвящён нашим взаимоотношениям в сфере энергетики, — сказал Путин на встрече с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Напомним, телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского прошёл 25 ноября. Лидеры обсудили ситуацию вокруг передачи Москвой трёх украинских кораблей, а также газовую проблему, в том числе и вопросы возобновления прямых поставок топлива на Украину.