Избитый сотрудник ФСБ сам затеял драку, начав плевать в окружающих

Мужчина, по совместительству мастер спорта по боевым искусствам, сейчас находится в тяжёлом состоянии в ведомственном госпитале.

Капитан ЦСН ФСБ РФ, который был жестоко избит в кафе в центре Москвы, сам затеял драку. Как сообщил Лайфу источник, в момент конфликта мужчина был сильно пьян.

По его данным, офицер начал плевать в посетителей заведения. После этого между ним и несколькими мужчинами завязалась драка.

Во время инцидента капитану нанесли удар в голову, однако серьёзную травму он получил от падения на землю.

На днях силовику сделали трепанацию черепа в ведомственном госпитале. Он находится в отделении нейрохирургии. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Ранее Лайф публиковал видео момента избиения сотрудника ФСБ.