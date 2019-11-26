Избитый сотрудник ФСБ сам затеял драку, начав плевать в окружающих

Капитан ЦСН ФСБ РФ, который был жестоко избит в кафе в центре Москвы, сам затеял драку. Как сообщил Лайфу источник, в момент конфликта мужчина был сильно пьян.
По его данным, офицер начал плевать в посетителей заведения. После этого между ним и несколькими мужчинами завязалась драка.
Во время инцидента капитану нанесли удар в голову, однако серьёзную травму он получил от падения на землю.
На днях силовику сделали трепанацию черепа в ведомственном госпитале. Он находится в отделении нейрохирургии. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
Ранее Лайф публиковал видео момента избиения сотрудника ФСБ.
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