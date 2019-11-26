СКР возбудил дело о доведении до самоубийства девушки-следователя из Сочи

Лайф узнал, что за три недели до гибели Мария была госпитализирована с кровотечением после вечеринки с коллегами. Родственники уверены, что девушку изнасиловали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" по факту гибели сотрудницы Хостинского отдела УВД Марии Клочковой. 23-летняя девушка была найдена мёртвой в своём служебном кабинете, рядом лежал табельный пистолет.

— По факту гибели девушки следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело (ст. 110 УК РФ). В рамках расследования будут тщательным образом изучены обстоятельства и условия, толкнувшие девушку на данный поступок, — сообщает во вторник пресс-служба краснодарского Следкома.

Ранее сестра погибшей рассказала, что Мария якобы стала жертвой изнасилования со стороны своего коллеги. Лайф узнал, что за три недели до гибели девушка была госпитализирована с кровотечением после вечеринки с коллегами. Однако, по словам родственницы, Мария не стала писать заявление, а попросила руководство перевести её на службу в другой город.

Тем временем стали известны подробности отношений следователя Марии Клочковой с её коллегой, которого родные девушки обвиняют в её изнасиловании и доведении до суицида. Судя по всему, девушка добровольно поехала в гостиницу со своим коллегой и заселилась с ним в один номер. Так, по крайней мере, утверждают очевидцы.