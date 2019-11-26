Младенец погиб в Ростове-на-Дону после домашних родов

Девочка родилась доношенной — на сороковой неделе. Однако после появления на свет у ребёнка начались проблемы с дыханием.

В Ростове-на-Дону новорождённый ребёнок скончался в машине скорой помощи после родов на дому. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по региону.

Согласно информации пресс-службы, инцидент произошёл 21 ноября. Жительница Ворошиловского района, которая находилась у себя дома вместе с помощницей (доулой), родила девочку. Однако спустя время ребёнок стал плохо дышать.

— Новоиспечённые родители, приверженцы "физиологичных" родов, стали делать малышу контрастные души. В 21:00 вызвали скорую, — уточнил в Instagram Максим Уманский, главврач областного перинатального центра, куда направлялась бригада медиков с младенцем.

Во время транспортировки в больницу девочка скончалась. Доктора попытались реанимировать малышку, но им это не удалось.

По факту смерти новорождённого была организована проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как добавляет "Комсомольская правда — Ростов", для 35-летней роженицы это были вторые роды. Однако в эту беременность женщина не стояла на учёте в женской консультации.