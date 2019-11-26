МАК назвал виновных в крушении Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году

Межгосударственный авиационный комитет назвал виновных в крушении "боинга" в Ростове-на-Дону в 2016 году. По данным МАК, трагедия произошла из-за ошибок лётчиков.

Как стало известно в результате проведённого расследования, командир лайнера перед авиакатастрофой впал в ступор и не мог реагировать на правильные подсказки второго пилота.

Отмечается, что авиакатастрофе способствовала недостаточная подготовка командира, а также турбулентность и возможная усталость обоих пилотов.

Напомним, пассажирский самолёт FlyDubai рухнул в Ростове-на-Дону в марте 2016 года. Воздушное судно летело из Дубая. Жертвами стали все находившиеся на борту — 55 пассажиров и семь членов экипажа.