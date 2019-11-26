На переправе в Якутии грузовик провалился под лёд, двое погибли

В машине в момент инцидента находилось три человека. Выбраться удалось лишь одному из них.

В Якутии в районе переправы Хатассы — Павловск через реку Лену под лёд провалился грузовик, двое человек погибли. Об инциденте Лайфу рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Представители ведомства рассказали, что масса грузовика превышала допустимую норму. Грузоподъёмность транспортного средства составляла больше пяти тонн, хотя переправу открыли для машин не тяжелее трёх тонн.

— Предварительная причина провала — превышение допустимой разрешённой массы автомобиля, — заявил замначальника регионального управления МЧС РФ по защите, мониторингу и предупреждению ЧС полковник Роман Платонов.

В пресс-службе добавили, что на месте работают водолазы Якутского арктического комплексного поисково-спасательного филиала ДВРПСО МЧС РФ, а также сотрудники ГИМС и ГИБДД.

По данным Лайфа, в грузовике в момент инцидента находилось три человека. Выбраться удалось лишь одному из них.