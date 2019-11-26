На переправе в Якутии грузовик провалился под лёд, двое погибли

116

Фото предоставлено Лайфу

В машине в момент инцидента находилось три человека. Выбраться удалось лишь одному из них.

В Якутии в районе переправы Хатассы — Павловск через реку Лену под лёд провалился грузовик, двое человек погибли. Об инциденте Лайфу рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

<p>Фото предоставлено Лайфу</p>

Представители ведомства рассказали, что масса грузовика превышала допустимую норму. Грузоподъёмность транспортного средства составляла больше пяти тонн, хотя переправу открыли для машин не тяжелее трёх тонн.

<p>Фото предоставлено Лайфу</p>

Предварительная причина провала — превышение допустимой разрешённой массы автомобиля, заявил замначальника регионального управления МЧС РФ по защите, мониторингу и предупреждению ЧС полковник Роман Платонов.

<p>Фото предоставлено Лайфу</p>

В пресс-службе добавили, что на месте работают водолазы Якутского арктического комплексного поисково-спасательного филиала ДВРПСО МЧС РФ, а также сотрудники ГИМС и ГИБДД.

<p>Фото предоставлено Лайфу</p>

По данным Лайфа, в грузовике в момент инцидента находилось три человека. Выбраться удалось лишь одному из них.

Автор:
СА
София Алабина
Соавторы:
Кристина  Шайдуллина
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×