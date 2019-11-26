Вслед за Азовским морем ветер "сдул" Дон в Ростове — видео с коптера

Берега смогут восстановиться только при смене направления ветра, а по прогнозам синоптиков это произойдёт только через неделю.

В Ростовской области сильно обмелела река Дон. Береговая линия отодвинулась почти на сотню метров.

Теперь теплоходы стоят на мели, а местные жители перемещаются по песку на автомобилях.

Причиной явления стал сильный северо-восточный ветер, который гонит воду из реки в Азовское море. Берега Дона смогут восстановиться только при смене его направления, а по прогнозам синоптиков это произойдёт только через неделю.

Жители Краснодарского края столкнулись с такой же проблемой. Из-за сильного ветра вода ушла от берега Азовского моря на 100 метров впервые за десятилетия. Эксперт рассказывал Лайфу, почему так происходит и чем это грозит.