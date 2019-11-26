Эксперт объяснил, почему 31 декабря не будет выходным днём

В первую очередь это создаст проблемы для экономики России, а потом и для всех жителей страны.

Если 31 декабря станет официальным выходным днём из-за новогодних праздников, в России появятся новые социально-экономические проблемы. Такое мнение выразил проректор Академии труда и социальных отношений доктор экономических наук Александр Сафонов, передаёт URA.ru.

— Потеря производительности труда в предпраздничный день — раз. Снижение объёмов производства ВВП — два. Проблемы, связанные с закрытием договоров и актов [— три], — сказал эксперт.

По мнению Сафонова, только вышеперечисленных трёх оснований достаточно для того, чтобы не делать 31 декабря праздничным днём.

При этом специалист добавил, что не только экономика страны пострадает из-за такого решения, но и сами россияне. В первую очередь, считает Сафонов, лишний выходной ударит по кошелькам населения, поскольку, "когда человек освобождается от работы, он готов больше тратить".

Также проректор подчеркнул, что не видит смысла переносить выходной день с 7 января, когда верующие отмечают Рождество Христово. Это обусловлено тем, что часть населения России, которая отмечает православный праздник, всё равно будет отпрашиваться с работы в этот день.

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