Жена Зеленского выставила на аукцион платье, из-за которого её осмеяли в Сети

Жена президента Украины Елена Зеленская решила выставить на аукцион платье лимонного цвета, которое подверглось критике пользователей из-за неуважения к японскому императору. Об этом первая леди сообщила в своём инстаграме.

В сопровождающем посте она заявила, что наряд, который "наделал шума" после того, как она надела его на интронизацию императора Нарухито, "послужит доброму делу".

По её словам, платье было передано в качестве лота для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner, который организовал фонд помощи онкобольным детям.

Ранее первую леди Украины упрекнули в неуважении к императорской семье за появление на интронизации Нарухито в платье лимонного цвета. В Сети напомнили, что флаг семьи императора — 16-лепестковая жёлтая хризантема на сумаховом фоне, поэтому в Стране восходящего солнца всем, кроме монарха, запрещено одеваться в сумаховый, жёлто-рыжий и гардениевый цвета. Позже эксперт по Японии прокомментировал инцидент, заявив, что не видит ничего оскорбительного в жёлтом платье.