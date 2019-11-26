Политолог считает, что поведение Зеленского осталось на уровне "Квартала-95"

Эксперт подчеркнул, что лидер Украины стал заложником своих несбыточных обещаний жителям страны.

Политолог Иван Мезюхо отметил, что историей с возвращением катеров киевские власти пытаются перевести внимание с многочисленных реальных социально-экономических и политических проблем, которые беспокоят общество. Об этом сообщает Национальная служба новостей.

— Ранее Владимир Александрович заявил, что будет предъявлять претензии России из-за, так сказать, недостающих элементов украинских катеров. Теперь он не может отступать назад. В данной ситуации Зеленский выглядит не как главнокомандующий и президент, а как артист "Квартала-95", — отметил эксперт, подчеркнув, что президент Украины стал заложником несбыточных обещаний украинскому обществу.

Иван Мезюхо также считает, что команда украинского лидера различными информационными поводами старается отвлечь внимание жителей страны от важных проблем экономики и политики. Он полагает, что в информационном пространстве страны на второй план нарочно отодвигаются темы, важные для общества: земельная реформа, встреча участников "нормандского формата". Такая политика, по мнению политолога, приведёт к рейтинговым потерям как для самого президента, так и для его партии "Слуга народа".

Напомним, что Владимир Зеленский является одним из создателей киевской компании по созданию развлекательного контента "Квартал-95".

Ранее Лайф писал о телефонном разговоре Владимира Путина и Владимира Зеленского, в котором затрагивалась тема украинских кораблей. Напомним, что 18 ноября Москва передала Киеву корабли, задержанные в Керченском проливе. После этого в ВМС Украины заявили, что россияне украли с кораблей унитазы и плафоны, а также вооружение. Ответом ФСБ стали кадры, снятые в момент передачи судов, а также при подписании соответствующих актов.