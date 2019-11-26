Россиянам рассказали, какие преступники активизируются перед Новым годом

В Министерстве внутренних дел России рассказали, число каких преступлений увеличивается перед Новым годом. Статистику приводит News.ru.

В преддверии длинных каникул учащаются случаи краж из квартир, банкоматов и терминалов оплаты. Увеличивается также число разбойных нападений и грабежей, особенно на инкассаторов, почтальонов, а также охранников в ювелирных магазинах, ломбардах и других торговых точках.

Напомним, в начале 2020 года россиян ждёт восемь выходных дней, при этом 31 декабря 2019-го будет рабочим. Сейчас в стране не утихают споры о том, стоит ли сделать этот день выходным.