Психолог рассказал о последствиях "токсичного материнства"

Стремление всё контролировать и быть самым значимым человеком в жизни ребёнка — основные признаки "диагноза".

Психолог Екатерина Величкина рассказала о последствиях "токсичного материнства" — непринятия факта взросления ребёнка. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

По словам Величкиной, стоит беспокоиться, если мать стремится держать жизнь своего чада под контролем, хочет оставаться самым важным человеком в его жизни и пытается быть наставником.

Такое поведение родителя может грозить целым рядом психологических проблем, начиная от неуверенности в себе и страха брать ответственность до проблем с социумом и полного разочарования в жизни.

Психолог отметила, что важно соблюдать эти границы между матерью и ребёнком и давать младшему поколению самому познавать мир и принимать решения.