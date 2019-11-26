Московских водителей предупредили о гололёде на дорогах

Представители ГИБДД посоветовали избегать резких манёвров и не перестраиваться на высокой скорости, а также увеличивать дистанцию.

Московская Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательнее на дорогах, так как со второй половины недели возможно колебание температур, что, в свою очередь, увеличит риск обледенения трасс.

Москвичам посоветовали избегать резких манёвров и не перестраиваться на высокой скорости, а также увеличивать дистанцию до идущего впереди транспорта.

— Особое внимание автовладельцам следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололёда, — подчеркнули в сообщении.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждёт россиян в декабре.