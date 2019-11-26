Эксперты назвали лучший город России по качеству жизни, и это не Москва

В исследовании участвовало 78 городов с населением более 250 тысяч человек. В каждом из них опросили по меньшей мере 600 местных жителей.

Казань возглавила список лучших городов России по качеству жизни, составленный аналитиками Финансового университета при Правительстве РФ. Результаты исследования опубликовали на сайте учреждения.

В первую пятёрку также вошли Грозный, Тюмень, Краснодар и Москва. Северной столице досталась шестая строчка рейтинга, Иркутск занял седьмое место, а Севастополь — восьмое. Последние места в десятке эксперты отдали Уфе и Кемерову.

Составляя рейтинг, эксперты принимали во внимание работу служб, отвечающих за качество дорог и безопасность движения, культуру и образование, состояние жилого фонда и системы ЖКХ, деятельность местных властей, медобслуживание и общую оценку положения дел в городе. В масштабном исследовании участвовало 78 городов с населением более 250 тысяч человек. Подобные исследования проводятся ежегодно с 2014 года.

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