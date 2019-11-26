Эксперты назвали лучший город России по качеству жизни, и это не Москва

Казань возглавила список лучших городов России по качеству жизни, составленный аналитиками Финансового университета при Правительстве РФ. Результаты исследования опубликовали на сайте учреждения.
В первую пятёрку также вошли Грозный, Тюмень, Краснодар и Москва. Северной столице досталась шестая строчка рейтинга, Иркутск занял седьмое место, а Севастополь — восьмое. Последние места в десятке эксперты отдали Уфе и Кемерову.
Составляя рейтинг, эксперты принимали во внимание работу служб, отвечающих за качество дорог и безопасность движения, культуру и образование, состояние жилого фонда и системы ЖКХ, деятельность местных властей, медобслуживание и общую оценку положения дел в городе. В масштабном исследовании участвовало 78 городов с населением более 250 тысяч человек. Подобные исследования проводятся ежегодно с 2014 года.
Ранее Лайф узнал, из каких городов страны молодёжь стремится уехать сильнее всего.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram