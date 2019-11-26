Экс-солистка "Ранеток" Женя Огурцова вышла замуж в третий раз

Певица поделилась радостными эмоциями от торжества, но лицо своего избранника продолжает скрывать.

Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова вышла замуж в третий раз.

— Такой свадьбы у меня никогда не было... Я впервые чувствовала такое волнение! Я чуть в обморок не упала, когда жених зашёл за мной, и еле сдержала слёзы в загсе, — написала певица в своём инстаграме.

Однако лицо и имя своего избранника Огурцова продолжает скрывать от фанатов.

29-летняя экс-солистка "Ранеток" уже дважды была замужем. От второго брака у неё есть сын Марк, ему исполнится четыре года.

Напомним, ранее Женя Огурцова поделилась подробностями сделанного ей предложения руки и сердца. Это важное событие произошло на свадьбе знакомых.