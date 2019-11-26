Дуров заявил, что борьба с терроризмом не исключает приватности в мессенджерах

В качестве успешного примера он назвал работу своего кросс-платформенного сервиса для общения.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что борьба с терроризмом в мессенджерах не исключает приватности.

— В течение последних нескольких лет мы боролись с распространением связанного с терроризмом контента в Telegram. Мы делаем это в соответствии с нашими ценностями и политикой конфиденциальности, — написал он в своём телеграм-канале.

При этом он опроверг уверения некоторых экспертов в том, что борьба с терроризмом и абсолютная конфиденциальность — взаимоисключающие вещи. По его словам, успех регулярных антитеррористических действий работников Telegram доказывает, что и эксперты ошибаются.

Несмотря на то что Telegram не допускает пропаганды террористических организаций, он в то же время защищает право пользователей на неприкосновенность частной жизни, добавил Дуров.

— Вам не нужно жертвовать конфиденциальностью ради безопасности (в Telegram. — Прим. Лайфа). Вы можете — и должны — наслаждаться обоими, — подчеркнул он.

Напомним, что 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск о блокировке мессенджера Telegram в связи с отказом компании предоставить ключи шифрования. С того же момента Роскомнадзор начал работу по блокировке "Телеграма" в России, однако она не увенчалась успехом: мессенджер по сей день продолжает действовать в РФ, в том числе благодаря введённой им системе прокси-серверов, позволяющих обходить блокировку.