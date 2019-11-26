17 человек погибли при подрыве автомобиля в Сирии

Минимум 17 человек погибли, более 20 — получили ранения в результате взрыва заминированной машины в сирийском населённом пункте Тель-Халаф к западу от города Рас-эль-Айн. Об этом информирует Министерство национальной обороны Турции, возложившее ответственность за трагедию на членов Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны".

— Террористические группировки РПК/СНС продолжают взрывы машин, нацеленные на мирных жителей, — сообщается в заявлении ведомства в "Твиттере".

Ранее о взрыве на рынке в Тель-Халафе писало SANA.