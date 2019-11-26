Депутат Госдумы заявил, что обязательное чипирование спасёт животных от смерти

Владимир Бурматов объяснил, что процедура маркировки поможет быстрее находить потерявшихся питомцев и возвращать их домой.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов считает, что закон об обязательном чипировании домашних животных необходим. Он отметил, что это поможет быстрее найти и вернуть потерявшегося питомца, что может спасти его от смерти, так как зверей без хозяина служба отлова просто усыпит. Об этом депутат рассказал в беседе с "360".

— Найти потерявшееся животное в России практически невозможно. Если убежало, то с концами. В поисках можно рассчитывать только на себя. В такой ситуации в лучшем случае животное закончит жизнь в приюте. Но чаще всего служба отлова без церемоний "прервёт его страдания", — пояснил Владимир Бурматов.

Он также отметил, что благодаря чипу можно будет выявить и привлечь к ответственности небрежных хозяев, которые оставляют животных на улице или натравливают их на людей. На данный момент в этих случаях ничего доказать нельзя.

Ранее Лайф сообщал, что на рассмотрение в Госдуму законопроект об обязательной маркировке и регистрации всех домашних животных внесут до конца 2019 года.