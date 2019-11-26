Участникам "Лидеров России" рассказали, чего ждать от теста в категории "Наука"

Всего на участие в конкурсе "Лидеры России" по специализации "Наука" пришло 22 272 заявки. По окончании дистанционного этапа тестирования к очным испытаниям будет допущено 300 человек.

2 декабря участникам конкурса "Лидеры России" станет доступен демотест по специализации "Наука". На прохождение этого этапа у конкурсантов будет двое суток — 3 и 4 декабря. Сам тест будет состоять из 40 вопросов, на решение каждого выделено по 50 секунд. Соорганизаторами теста выступили эксперты Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. По словам председателя Координационного совета Никиты Марченкова, результаты этого теста позволят оценить, "насколько участник конкурса ориентируется в сегодняшнем состоянии развития науки в стране".

— Часть вопросов тестов будет посвящена вопросам истории и методологии науки, — рассказывает Владимир Лазарев — победитель Президентской программы исследовательских проектов, начальник лаборатории стабилизированных лазерных систем НОЦ "Фотоника и ИК-техника" МГТУ имени Баумана. — От нашего участника требуется знание основных концепций истории и философии науки, а также достижений российских учёных и нобелевских лауреатов. Кроме того, будут вопросы, связанные с карьерой молодого учёного и требованиями к защите кандидатских диссертаций, публикаций и т.д.

Основные направления проверки в тесте — это знание научно-технических трендов, мер поддержки и национальных проектов. Как отмечают соорганизаторы тестирования, на сегодняшний день без этого никуда.

— От лидера науки помимо непосредственного занятия наукой теперь требуется выполнение множества организационных функций. В связи с этим особое внимание в тестах будет уделено знанию Стратегии научно-технологического развития РФ, определяющей основные тренды развития российской науки. Молодые учёные её, безусловно, должны знать, потому что один из основных принципов стратегии — это наука для людей, то есть наука, которая необходима нашему населению, — отмечает проректор по модернизации и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Борис Коробец.

Всю информацию о методологии подготовки в рамках конкурса "Лидеры России" к тестам по специализации "Наука" можно узнать на сайте Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноимённой автономной некоммерческой организации. По итогам первых двух сезонов конкурса более 150 человек получили руководящие должности в федеральных и региональных органах власти.

В третьем сезоне в дополнение к основному конкурсу молодые управленцы смогут проверить свои силы в таких сферах, как здравоохранение, наука, финансы и технологии.

Всего на участие в конкурсе "Лидеры России" по специализации "Наука" пришло 22 272 заявки. По окончании дистанционного этапа тестирования к очным испытаниям будет допущено 300 человек.