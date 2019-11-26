Самолёт рейсом Ереван — Москва вынужденно сел в Ростове

Самолёт авиакомпании "Армения", который выполнял рейс Ереван — Москва, вынужденно приземлился в Ростове-на-Дону, сообщает "Спутник" со ссылкой на Комитет гражданской авиации Армении.
По информации онлайн-табло на сайте аэропорта, Boeing 737-500 вылетел из армянской столицы сегодня в 10:11.
Самолёт с бортовым номером EK 73736 совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону
Комитет гражданской авиации Армении
Причины вынужденной посадки пока не известны, подробности выясняются.
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