Самолёт рейсом Ереван — Москва вынужденно сел в Ростове

253

Фото © Авиакомпания "Армения"

Самолёт авиакомпании "Армения", который выполнял рейс Ереван — Москва, вынужденно приземлился в Ростове-на-Дону, сообщает "Спутник" со ссылкой на Комитет гражданской авиации Армении.

По информации онлайн-табло на сайте аэропорта, Boeing 737-500 вылетел из армянской столицы сегодня в 10:11.

Самолёт с бортовым номером EK 73736 совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону

Комитет гражданской авиации Армении

Причины вынужденной посадки пока не известны, подробности выясняются.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×