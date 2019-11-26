В Тамбове машина влетела в толпу пешеходов, есть погибший и раненые — видео

В центре Тамбова автомобиль Nissan Qashqai столкнулся с Lada Priora и вылетел на тротуар, где пешеходы ждали зелёный сигнал светофора. В результате один из них погиб. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, погибла женщина, пять человек находятся в тяжёлом состоянии, ещё двоих отпустили после осмотра. Всех пострадавших доставили в больницу.

Кадры с места происшествия опубликовал новостной портал Go68.ru.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Тамбовской области в свою очередь сообщили, что столкновение на перекрёстке улиц Советской и Астраханской произошло около шести вечера.

По информации пресс-службы, в результате шесть человек пострадали, из них один получил травмы средней тяжести. Ещё одна женщина погибла. На месте работает оперативно-следственная группа, правоохранители изучают записи с камер наблюдения. Причины происшествия устанавливаются.