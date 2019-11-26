Спасателям пришлось вызволять бабушку, которую двухлетний внук запер на балконе

Пенсионерка сильно замёрзла. На помощь ей пришли соседи, которые вызвали спасателей.

В подмосковных Мытищах двухлетний мальчик случайно запер свою бабушку на балконе квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома.

— Женщина ненадолго вышла на балкон, а её двухлетний внук случайно повернул ручку двери во время игры и запер бабушку. На улице отрицательная температура, поэтому женщина сильно замёрзла, — сообщили в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас".

На помощь пенсионерке пришли соседи, которых она через окно попросила вызвать спасателей.

Сотрудники Мособлпожспаса оперативно прибыли на место происшествия. При помощи лестницы они попали на балкон и освободили пожилую женщину.