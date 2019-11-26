От Распутина до Соколова. По дому доцента-расчленителя начали водить экскурсии

Маршрут проходил через парадную дома на Мойке, откуда историк выносил останки Анастасии Ещенко. Там же участникам предлагалось возложить цветы к мемориалу аспирантки.

Историки и краеведы Михаил Уваров и Дмитрий Витушкин организовали первую "криминальную" экскурсию по местам кровавых преступлений в самом сердце Санкт-Петербурга.

Как пояснил один из историков Лайфу, единственная экскурсия о самых жестоких убийствах, которые происходили в центре Северной столицы в XIX-XXI веках, стала резонансной благодаря тому, что организаторы решили включить в свою программу историю жестокого убийства молодой аспирантки историком-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым. При этом сама идея экскурсии зародилась давно.

— В какой-то момент нам стало понятно, что нужно актуализировать нашу (экскурсионную. — Прим. Лайфа) деятельность, и мы придумали достаточно зловещий маршрут. Так получилось, что в районе Мойки были совершены достаточно жуткие преступления, и получилось, что недавние трагические события с Олегом Соколовым, с его возлюбленной оказались на этом маршруте, — рассказал Дмитрий Витушкин в беседе с Лайфом.

В связи с этим родилась идея начать с резонансных выдуманных преступлений — вроде того, что совершил персонаж Достоевского Раскольников в романе "Преступление и наказание" — и закончить злободневными темами и актуальными событиями. Таким образом организаторы начали свою экскурсию от сказки, а затем перешли к были.

Витушкин отметил, что маршрут "Кровавый Петербург" был пройден на данный момент лишь один раз. Группа собралась не слишком большая, однако каждому, кто в неё вошёл, было интересно как посетить экскурсию, так и высказать своё мнение относительно последних громких криминальных событий в Петербурге.

— Те, кто пришёл, тем и понравилось. Показалось актуальным. Мы обсудили это убийство и самого Соколова. Провели сравнения. То есть люди, которые пришли, отнеслись доброжелательно, а вот в комментариях были разные очень мнения, надо ли об этом (преступлении доцента СПбГУ. — Прим. Лайфа) говорить, стоит ли, — добавил Михаил Уваров.

При этом организаторы добавили, что, возможно, данный экскурсионный тур был единственным, поскольку сейчас в Петербурге не сезон — достаточно прохладно. Ко всему прочему, историки не хотят быть заложниками одной экскурсии и жить только за счёт "жареной" темы.

— Мы проводим постоянно разные экскурсии, мы постоянно пытаемся импровизировать, даже если резонансное, мы придумываем. (Наши экскурсии. — Прим. Лайфа) необязательно связаны напрямую с повесткой, — пояснил Михаил Уваров.

Напомним, в ночь на 8 ноября доцент СПбГУ Олег Соколов убил из мелкокалиберного обреза аспирантку Ещенко Анастасию, с которой его связывали романтические отношения. 9 ноября его задержали, когда он пытался избавиться от тела. В ходе допроса учёный признал свою вину и был арестован на два месяца. В пятницу, 15 ноября, Соколов пытался покончить с собой.