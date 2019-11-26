Сестра об умершей девушке-следователе: Хохотушкой была, как её в тупик загнали?

По словам родственницы, Мария любила находиться в центре внимания, была весёлой и интересной девушкой.

Старшая двоюродная сестра следователя Марии Клочковой рассказала Лайфу, что девушка была очень светлым и целеустремлённым человеком. По словам Ольги, Мария всего добивалась сама, училась на отлично и очень хотела поступить в университет МВД.

— Она хотела ещё быть психологом, работать с детьми со сложным поведением и отклонениями. Хотела туда идти или в МВД, перестраховывалась, куда ещё поступить, вдруг в МВД не получится, — рассказала сестра погибшей.

Ольга пояснила, что Мария любила находиться в центре внимания, была умничкой, милашкой, весёлой и интересной девушкой.

— Даже не представляю, как у неё такие мысли возникли, насколько её загнали в тупик, что она даже другого выхода не нашла, — поделилась переживаниями Ольга.

Напомним, что 23-летнюю девушку-следователя Хостинского отдела УВД нашли мёртвой в собственном кабинете в городе Сочи. Родные девушки винят в самоубийстве коллегу Марии, который якобы её изнасиловал. Однако очевидцы утверждают, что девушка добровольно поехала в гостиницу и заселилась в один номер с коллегой.