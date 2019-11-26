"Газпром" назвал препятствия для транзита газа через Украину

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Фото © Pixabay

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что подписать газовое соглашение с Киевом не дают технические проблемы, которые появятся из-за перехода Украины на европейское законодательство. Об этом пишет РИА "Новости".

Миллер указал, что Украине нужен независимый сертифицированный газотранспортный оператор.

— Но сертификация этой компании всё ещё не проведена. И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна состояться в заранее определённые сроки, — резюмировал глава "Газпрома", призвав как можно скорее решить эту проблему.

Напомним, сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Там обсуждалось в том числе взаимодействие с Украиной в сфере энергетики.

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