"Газпром" назвал препятствия для транзита газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что подписать газовое соглашение с Киевом не дают технические проблемы, которые появятся из-за перехода Украины на европейское законодательство. Об этом пишет РИА "Новости".

Миллер указал, что Украине нужен независимый сертифицированный газотранспортный оператор.

— Но сертификация этой компании всё ещё не проведена. И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна состояться в заранее определённые сроки, — резюмировал глава "Газпрома", призвав как можно скорее решить эту проблему.

Напомним, сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Там обсуждалось в том числе взаимодействие с Украиной в сфере энергетики.