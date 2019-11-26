Путин подписал закон о международных фондах на островах Русский и Октябрьский

Благодаря документу станет возможна регистрация Фонда общественных интересов "Яндекса".

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности создания международных фондов на островах Русский и Октябрьский, которые являются специальными административными районами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон необходим для регистрации в России Фонда общественных интересов — центрального элемента новой конструкции корпоративного управления "Яндекса".

Напомним, 18 ноября Совет директоров "Яндекса" предложил внести изменения в структуру корпоративного управления компанией, которые подразумевают в том числе передачу от Сбербанка "золотой акции" IT-компании. Кредитная организация согласилась вернуть "Яндексу" "золотую акцию" за один евро.

Острова Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области — административные территории России, где действует специальный правовой режим для иностранных компаний.