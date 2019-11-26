В Челябинской области нашли свалку с человеческими органами и опасными отходами

По предварительной информации, владельцы территории находятся в дружеских отношениях с руководителем УЖКХ. В связи с этим на вероятное распространение и заражение долгое время закрывали глаза.

Жительница города Златоуста Челябинской области обнаружила свалку биологических отходов, среди которых были мешки с использованными шприцами, человеческими органами и пробирки с кровью с пробой на ВИЧ. Об этом сообщается в группе "ЧП Златоуст" в социальной сети "ВКонтакте".

Свалку обнаружили на территории бывшего скотомогильника. Его территория арендуется индивидуальным предпринимателем Софьей Скородумовой, но по факту всю деятельность осуществляет её муж Евгений. Согласно информации паблика, они только вывозят биологические отходы из ветеринарных клиник и больниц, с которыми у них заключён договор. Однако вместо обещанной утилизации они просто бросают их на улице.

При этом среди обнаруженных мешков были найдены отходы классов "Б" и "В". Мусор класса "В" представляет собой отходы, имеющие чрезвычайную эпидемиологическую опасность, они должны обязательно проходить процедуру обеззараживания перед утилизацией. Однако в районе златоустовской городской свалки они разбросаны по всей территории скотомогильника.

Таким образом, опасные отходы находятся в открытом доступе и никем не охраняются. С ними контактировали дикие птицы и животные, среди которых бездомные собаки. Последних Евгений Скородумов отлавливает, стерилизует и отпускает обратно в город.

— В пятницу, 22 ноября, по заявлению полицией и прокуратурой был проведён осмотр территории скотомогильника. Проводится проверка, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал, что похожая свалка с неутилизированными медицинскими отходами была обнаружена в Кургане.