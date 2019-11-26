В Госдуме объяснили отмену выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком

Политик Ярослав Нилов рассказал, что при возрасте малыша от полутора до трёх лет женщина может оставаться в отпуске по уходу за ним, но уже за свой счёт.

Отмену ежемесячных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет прокомментировал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает RT.

— Неоднократно предлагалось продлить норму, при которой женщине можно было бы получить пособие, находясь в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет. Долгие дискуссии, наши предложения, наши регулярные встречи с председателем правительства нашли законодательное решение, но с учётом критериев нуждаемости, — рассказал депутат.

Теперь если в семье есть дети и средний доход на каждого члена ниже двух величин прожиточного минимума в данном субъекте, то ежемесячно до достижения ребёнком возраста трёх лет семья будет получать пособие в размере одного прожиточного минимума, установленного на ребёнка в данном регионе, пояснил Ярослав Нилов.

Политик добавил, что, так как данная мера была законодательно закреплена, действовавший ранее закон, по которому устанавливалась мера поддержки в 50 рублей, утратил свою силу.

Ранее Лайф писал, что граждане, которым выплаты уже были назначены, продолжат получать их до окончания установленных периодов.