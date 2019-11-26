Украинец убил младшего брата, не поделив с ним пульт от телевизора

46-летний житель Одесской области ударил ножом в сердце своего брата, не поделив с ним пульт от телевизора, сообщает Национальная полиция Украины.
41-летний мужчина от полученной травмы скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Подозреваемый задержан, ему может грозить срок лишения свободы до 15 лет.
Ещё одна шокирующая история произошла сегодня в Башкирии, где 57-летняя женщина зарезала своего сына в ходе совместного застолья.
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