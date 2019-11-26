Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до 20 человек

Число погибших из-за землетрясения в Албании возросло до 20 человек, сообщает телевидение Албании.

Травмы различной степени тяжести получили 600 жителей, ещё 10–15 числятся пропавшими без вести. Из-под обломков зданий удалось спасти 45 человек. Посольство РФ не сообщало о пострадавших россиянах.

Albania Earthquake Update:



• 18 killed and over 600 injured

• Kosovo declares November 27 a Day of Mourning

• Many countries have offered help and assistance#PrayforAlbania 😢🤎🙏 pic.twitter.com/JuSzqD41iP — Team Albanians (@TeamAlbanians) 26 ноября 2019 г.

Наиболее пострадавшим считается город Дуррес, в столице Албании Тиране разрушено около 500 зданий, эпицентр землетрясения находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром 26 ноября в Албании. Ранее сообщалось о шести погибших и 300 пострадавших.