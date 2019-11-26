Сергей Шнуров назвал российское общество очень "агрессивным"

Музыкант и телеведущий Сергей Шнуров назвал российское общество агрессивным из-за того, что оно неправильно использует энергию. Этим он поделился в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".

— К сожалению, общество у нас стало дико агрессивное. Понимаете, агрессия — это та самая психическая энергия, которая направлена немного не в то русло. Излучая позитив или излучая негатив, мы ничего не решим, — отметил артист.

По мнению Сергея Шнурова, агрессия уменьшится тогда, когда люди поверят в будущее своей страны и начнут решать созидательные задачи.