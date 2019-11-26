Из-за инсульта Катрин Денёв перенесли съёмки фильма "При жизни"

Работа над лентой началась 11 октября и первоначально должна была продлиться до середины декабря.

Режиссёр фильма De Son Vivant ("При жизни") Эмманюэль Берко остановила съёмки из-за состояния здоровья 76-летней актрисы Катрин Денёв. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

Примечательно, что работа над проектом продолжалась и после госпитализации артистки. В частности, команда отсняла все сцены без Денёв. Теперь коллектив ждёт, когда звезда полностью оправится от пережитой болезни. Предполагается, что работа над фильмом возобновится в начале 2020 года.

Напомним, что Катрин Денёв была госпитализирована в Париже. У кинодивы был диагностирован ишемический инсульт. Впоследствии стало известно, что актриса реагирует на лечение и отдыхает. Благоприятным фактором стало и то, что актриса вовремя оказалась в больнице, отметил источник.