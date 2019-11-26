Папа римский назвал "хорошим примером" обмен заключёнными между РФ и Украиной

Он также позитивно оценил рассмотрение законопроекта об особом статусе Донбасса.

Папа римский считает хорошим примером переговорный процесс между Россией и Украиной, в частности, обмен заключёнными, который был произведён в сентябре. Об этом он заявил журналистам после апостольского визита в Японию.

— В случае с Россией и Украиной переговоры велись не об оружии, но было достигнуто соглашение об обмене заключёнными. И это хороший пример того, как шаг за шагом стороны идут к миру, — отметил понтифик.

Он также подчеркнул, что считает позитивным рассмотрение законопроекта об особом статусе Донбасса. Ранее глава Католической церкви объявил о сборе пожертвований для восстановления восточных районов Украины и оказал помощь в размере 16 млн евро через благотворительные организации.

Напомним, 7 сентября произошёл обмен заключёнными между Россией и Украиной. Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках договорённостей. В их числе глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, а с другой стороны — осуждённые в России Роман Сущенко и Олег Сенцов.