Следователи проверили квартиру, где жила семья, утечек бытового или угарного газа не было выявлено.

В Крыму двое детей погибли, отравившись неизвестным веществом, их мать и брат находятся в реанимации, сообщил СУ СКР по республике.

Отмечается, что малыши почувствовали себя плохо, их мама вызвала скорую, но пока медики ехали, десятимесячный младенец скончался. Восьмилетняя девочка умерла в больнице.

— С привлечением специалистов следователями отдела и следователями-криминалистами управления криминалистики проверено газовое и вентиляционное оборудование. Проведены дополнительный осмотр квартиры и следственный эксперимент. Утечек бытового газа, источника угарного газа, неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции предварительно не выявлено, — отмечается в сообщении.

Семья характеризуется положительно, в настоящее время допрашиваются очевидцы и свидетели. По предварительной информации, семья отравилась веществом неясного происхождения. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Ранее Лайф сообщал, что почти 30 детей и три учителя отравились газом в школе под Нижним Новгородом.