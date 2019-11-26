СМИ: Француз обнаружил в своём саду отвалившуюся от самолёта Airbus деталь

По стечению обстоятельств кусок лайнера упал в сад президента ассоциации, которая борется против полётов над городом.

Во Франции житель города До, расположенного в десяти километрах от аэропорта Тулуз-Бланьяк, обнаружил в своём саду довольно большую деталь, которая отвалилась от самолёта Airbus, сообщает France-3 в Тулузе.

Во время инцидента не пострадал ни владелец земельного участка, ни его имущество. Представитель авиаконцерна отказался комментировать инцидент и заявил, что по факту начато расследование.

Известно, что с аэродрома Бланьяк осуществляются как коммерческие рейсы, так и испытательные полёты, так как рядом расположены заводы Airbus.

По иронии судьбы кусок самолёта упал в саду президента ассоциации Daux Environnement, которая борется за изменение траектории полётов над этой частью Тулузы.

Ранее Лайф сообщал, что пассажирский самолёт упал на жилой дом в Конго, погибли десятки человек.