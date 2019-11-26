В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами — видео

В Доминикане перевернулся автобус, как сообщил Лайфу источник, в его салоне были в том числе российские туристы.

Инцидент случился на трассе из Пунта-Каны в аэропорт. Произошло столкновение с грузовиком, после которого автобус перевернулся.

Информация об обстоятельствах происшествия уточняется, однако, по мнению автора ролика, "явно есть жертвы". В автобусе находилось 60 русских туристов, по сообщениям местной прессы, около 20 человек пострадало, среди них дети.

В российском посольстве Лайфу заявили, что в курсе происшествия, но сообщение для СМИ сделают позже.

Ранее Лайф сообщал, что в Уфе автобус с вахтовиками врезался в пятиэтажку, есть пострадавшие.