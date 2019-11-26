Reuters: Турция не поддержит план НАТО по защите Восточной Европы от России

Турция не поддержала план НАТО по защите Польши и стран Прибалтики от "российской угрозы". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, занимающий высокую должность в альянсе.

Отмечается, что власти Турции дали строгое указание своему представителю в НАТО требовать от альянса признания сил обороны курдов террористами.

Источник заявил, что Турция таким образом "держит в заложниках восточных европейцев" и будет делать это до тех пор, пока не дождётся от военного блока уступок.

Как отмечает агентство, другой источник назвал действия Турции "разрушительными" для НАТО.

Россию много раз обвиняли в угрозе в отношении разных стран. По этому поводу на пленарной сессии форума "Россия зовёт!" президент Владимир Путин заявил, что такое явление выдумали те, кому выгодно считать себя "передовым отрядом борьбы с Россией".