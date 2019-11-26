Зеленский пообещал подарок за помощь в поимке "крёстного отца контрабанды"

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто окажет содействие в поимке контрабандиста Вадима Альперина, об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

— Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро. — Прим. Лайфа). Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично — ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом, — подчеркнул Зеленский.

Лидер Незалежной отметил, что "один из крёстных отцов контрабанды" сбежал прямо на таможне во время проведения спецоперации по выявлению коррупционеров, однако далеко скрыться не мог и находится в стране, поскольку границы перекрыты.