Партия Порошенко считает недопустимым возвращаться к закупкам газа в России

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" призвала не допустить прямых поставок газа из России и заявила, что они несут угрозу государственной безопасности Незалежной, об этом сообщается на сайте политсилы.

— Восстановление прямых закупок газа из России является серьёзной угрозой национальной безопасности нашего государства и имеет элементы государственной измены, когда Украину снова сажают на русскую "газовую иглу", сознательно делают зависимой от страны-агрессора, — отмечается в заявлении.

Ранее восстановление прямых поставок анонсировал министр энергетики Алексей Оржель. В партии подчеркнули, что если это самодеятельность политика, то необходимо немедленно отправить его в отставку, а в случае, если инициатива исходит от команды президента Владимира Зеленского, "Европейская солидарность" выражает протест и обещает сделать всё, чтобы не допустить её реализации.

Любые уступки России в газовом вопросе граничат с национальной изменой украинским интересам, заявили в партии.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Киев делает всё возможное для подписания нового соглашения с "Газпромом".