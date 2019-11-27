Эстония поможет Украине в формировании территориальной обороны

Эстонский и украинский министры обороны Юри Луйк и Андрей Загороднюк обсудили сотрудничество стран в области создания территориальной обороны Украины и поддержки обороноспособности страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Эстонии.

— Практическая помощь Эстонии в развитии оборонного потенциала Украины продолжается и охватывает ряд областей, включая обмен опытом в области военной медицины, реабилитации получивших ранения военнослужащих и укрепления киберзащиты, — отметил глава Минобороны Эстонии.

Встреча двух министров произошла в Таллине. В ходе неё Луйк и Загороднюк подписали декларацию, по которой Эстония предлагает Украине поделиться опытом задействования добровольческих формирований в создании территориальной обороны страны.

В Эстонии действует входящее в состав Министерства обороны ополчение Кайтселийт. Опираясь на его опыт, эстонские специалисты помогут Украине разработать свою современную концепцию территориальной обороны.

В рамках двустороннего сотрудничества эстонская сторона обязуется поддерживать Киев в его сотрудничестве с НАТО.